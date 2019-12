Carlos Bacca habla de las posibilidades de fichar por el Junior en el 2020

En la última semana empezó a correr un rumor de que Carlos Bacca volvería al fútbol profesional colombiano y su casa, Junior de Barranquilla, haría todo el esfuerzo para repatriar a uno de sus ídolos. La noticia, sin duda, sería un bombazo en el mercado para la Liga Águila y para la calidad del torneo.

Sin embargo, mientras pasa su periodo de vacaciones en Puerto Colombia, Atlántico, donde estuvo viendo a su hijo jugar fútbol quiso aclarar varios rumores que lo vinculan a su posible regreso para jugar en Colombia el próximo año.

“Siempre la gente me pide, me piden que vuelva, pero hay un contrato con Villarreal, el club quiere seguir contando conmigo y eso es lo más importante, que te quieran en muchos sitios. En el equipo las cosas están bien, no estoy jugando lo que quiero, pero es cuestión de paciencia”, aseguró.

También tuvo palabras para hablar sobre las contrataciones del Junior y el equipo de lujo que está armando para la próxima temporada: “Lo importante es que se concreten todas las negociaciones. Junior es un equipo grande, todos querrán venir, porque Junior está muy bien. Hay que dar un paso adelante en la Copa Libertadores".

Carlos Bacca descarta una salida ahora en el mercado de invierno, pese a jugar muy pocos minutos https://t.co/rr4VI7X9Xn pic.twitter.com/cm5Oj6CkF3 — Castellóninformación (@csinformacion) December 25, 2019

Y agregó: "para eso se están haciendo las contrataciones como Higuita, Carmelo y Borja, si se concreta”. Se están haciendo las cosas bien. No se pudo ganar la segunda estrella, pero ahora viene la Libertadores y se está armando un buen equipo. Esperemos que las cosas salgan como quieren”.

