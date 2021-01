Reapareció 'La Roca' Sánchez y contó por qué no llegó a Atlético Nacional

Carlos 'La Roca' Sánchez fue el volante emblema de la era de José Pékerman en la Selección Colombia y participó de los últimos dos mundiales en los que participó el equipo nacional, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Fue después de la última cita mundialista que poco o nada se volvió a saber del volante que en los últimos tres años apenas jugo 13 partidos en el West Ham de Inglaterra, sufrió una lesión complicada en sus ligamentos y finalmente salió libre del club.

En los últimos 6 meses solo se supo de él por videos en sus redes sociales en los cuales sale entrenando, pero, este miércoles, en entrevista con Semana TV, 'La Roca' rompió el silencio y explicó todo.

¿Por qué no jugó en los últimos 6 meses?

"Actualmente estoy en España, con mi familia. En este último semestre tomé la decisión de estar con la familia por un tema familiar que hoy ya está solucionado gracias a Dios. Tuve opciones de otros lugares, pero por este tema decidí quedarme en España.

¿Cómo se encuentra en la parte física?

"Hoy ya estoy bien, fue una lesión de ligamentos que ya tenía desde mi estadía por Francia. Hoy ya estoy completamente recuperado, me estoy entrenando y me gusta mantenerme físicamente en forma".

¿Dónde va a jugar este año?

"Tengo posibilidad de Turquía, China y Arabia, pero estoy evaluando, no tengo un destino aún definitdo, estoy escuchando para tomar la decisión".

¿Fue cierto que solo faltaba la firma para que llegara a Atlético Nacional?

Sí se logró una comunicación comunicación con ellos, pero por cosas de los clubes se tomaron otras decisiones. De igual forma hubo otro club importante en Colombia que me llamó, pero no sé qué pasó, no se dieron las cosas. Yo tenía posibilidades y finalmente no se concretó nada. Espero que en algún momento se dé la posibilidad ya que es una asignatura que tengo pendiente ya que como todos saben nunca jugué en Colombia.

Lee También