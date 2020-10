Zambrano no se presentó a la práctica de Boca por un cuadro de gastroenteritis

Boca llega con mucha calma al último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Allí deberá verse las caras con Caracas, equipo con el que supo empatar en la primera jornada de esta misma instancia en un duelo que se disputó en Venezuela allá por marzo, antes de la larga pausa que impuso el coronavirus.

El equipo de Miguel Ángel Russo tiene 11 unidades y el segundo puesto está compartido con 7 puntos, por lo que el primer lugar en la tabla no corre riesgo y eso permite que el DT pueda utilizar dicho compromiso como una forma de seguir sumando minutos antes de que vuelva el torneo local, algo que sucederá el 30 de octubre.

Más allá de que no haya nada en juego, no deja de ser una mala noticia cuando algún futbolista se da de baja por cuestiones de salud y tiene riesgo de perderse algún encuentro. Es el caso de Carlos Zambrano, quien por un cuadro de gastroenteritis no se presentó a la práctica de hoy.

De esta manera, podría no ser tenido en cuenta ni para ir al banco de suplentes el próximo jueves, aunque no corre riesgo alguno de presentarse como variante cuando llegue la hora de enfrentar a Lanús el 1 de noviembre por la Liga Profesional de Fútbol.

En cuanto a los que saldrían a la cancha desde el arranque para ver rodar el balón ante una Bomboner vacía, el XI que más suena es: Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Fabra; Campuzano, Pol Fernandez; Salvio, Tevez, Cardona; Soldano.

