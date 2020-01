Luego de superar y dejar en el pasado una lesión ligamentaria que se interpuso en su carrera como futbolista profesional, Juan Fernando Quintero retornó a las canchas en lo que fue la victoria de River ante Almagro por la Copa Argentina.

Pese a que desde aquel entonces sumó un gran puñado de minutos, el colombiano todavía no estaría siquiera cerca de recuperar el nivel que lo caracterizó y catapultó a la Selección de Colombia en su momento.

#HalconesYPalomas | La dieta de Quintero, ¿puede ser un problema para el cuerpo técnico? pic.twitter.com/Vng0Iy1XMc — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) January 22, 2020

Según reportaron desde el programa Halcones y Palomas (TNT Sports), desde el cuadro Millonario estarían más que preocupados por el presente de Juanfer.

Haciendo referencia a la falta de ritmo que Quintero estaría padeciendo actualmente, Nicolás Distasio, de forma tajante, indicó: "Si vos no estás apto para la práctica deportiva de alta exigencia...".

Dándole malas noticias a los hinchas de River, Hernán Castillo, conductor del programa, se involucró en la discusión y exteriorizó: "Me dijeron que hay un grave problema. Hoy Juanfer no tiene ni resistencia ni explosión".

Entrando en detalle al hablar sobre los dos factores con los que no cuenta el colombiano, el periodista explicó: "No tiene resistencia para hacer la presión que Gallardo necesita en sus jugadores, y no tiene esa explosión que tenía para la gambeta".

Vinculando dicha problemática con la falta de rodaje en las canchas de Juanfer, Castillo cerró: "Algo le está fallando. Están viendo qué es, por eso no juega".

