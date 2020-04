Catherine Fulop contó que Dybala lo carga al suegro con River: "Se pone loco"

Es sabido el fanatismo de Paulo Dybala por Boca, pero sobre todo por Juan Román Riquelme cuando lo dejó en claro cuando jugaba con Instituto en el Nacional B.

Ahora en la familia de su novia tiene a un gran fanático de River, como es Ova Sabatini, padre de Oriana.

En las últimas horas, Catherine Fulop, madre de Oriana Sabatini, contó qué es lo más "odia" entre comillas del jugador de la Juventus.

"Lo que no me gusta es cuando lo empieza a cargar a Ova con el fútbol. Se ponen en rivales. Ova se calienta. ¡Que no se metan con River! Le gusta pincharlo y el otro se pone loco. Oriana le pide que no le hable más y él lo hace porque le parece divertido y no lo es", dijo en Tardes Bellas.

Además, agregó: "Lo que más me gusta. Tengo todas cosas lindas para decir. Lo poco o mucho que lo conocemos, es un chico súper sencillo, educado. Cuando vino por primera vez a casa, le dijo a Ori que quería conocernos y ya eso me pareció divino. Se sentó la mesa y nunca agarró el celular. Tenemos mucho feedback".

¿Lo cargará con Boca?

Lee También