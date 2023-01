Cavani: “Si me sancionan por golpear el VAR, al árbitro lo tienen que meter preso”

Entre polémicas y dolor. Así se fue la selección de Uruguay de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, luego de su último partido de la fase de grupos, ante Ghana, el cual ganó, pero por diferencia de gol no continuó más en el torneo, en el que evidentemente, pintaban para más.

Lo cierto es que tras el pitazo final y después de un polémico arbitraje, el cual los uruguayos al sol de hoy califican que lo perjudicó; los jugadores de la Celeste se vieron involucrados en una serie de malas actuaciones que los dejaron con una imagen complicada ante el mundo del fútbol.

En los episodios, hubo una agresión contra un trabajador de FIFA, y precisamente, a Edinson Cavani, se le apreció golpeando el monitor del VAR; momento que lo tiene entre la espada y la pared, razón por la cual en charla con El Larguero, de la Cadena Ser, habló al repecto.

Claramente, hay que decir que tuvo una apreciación bien particular respecto al juez central del duelo ante los africanos, el alemán, Daniel Siebert: "son cosas que no se hacen, pero hay ciertas impotencias que se escapan de uno. Si a mí me sancionan por pegar al VAR, al árbitro por sacarnos del Mundial, lo meten preso".

Indicó además que en la actualidad, los protagonistas estás expuestos a todo: "la sensación que te da es que hoy en día no sabes qué va a pasar. Pasan situaciones que sinceramente te toca salir a la cancha preguntándote: '¿y qué pasará esta tarde?, ¿me pitarán un penalti a favor uno en contra?, ¿tiraré una camiseta y me pitarán penalti?'”.

Y finalmente añadió que hay actitudes, de todos los involucrados en el juego, que afectan el trámite normal de los partidos y mas precisamente en el contexto de un Mundial: “los jugadores tienen su orgullo y su ego, los árbitros, igual. Le quita esa emoción al partido".