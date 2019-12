Centurión habló de la frase de Benedetto sobre el boliche en La Bombonera: "No entra"

"Si me preguntás a mí qué hubiese hecho, le hubiese puesto un boliche al lado de La Bombonera", tiró hace unas semanas entre risas Darío Benedetto.

Justamente, este viernes, Ricardo Centurión estuvo en ESPN Redes, lo hicieron escuchar ese fragmento de las declaraciones del exdelantero de Boca y respondió.

"¡Qué crack!", fue lo primero que respondió el delantero, que estoy está sin equipo para 2020 después de su conflictivo año en Racing y en el Atlético San Luis, donde nunca se pudo asentar.

"¿Coincidís?", le preguntaron. "Y sí, pero no quieren. No van a agrandar la cancha... no entra", en alusión a poner un boliche.

Ahora Centurión parece volver a estar en la órbita de Boca, quien cambió dirigencia y ahora el fútbol lo maneja alguien que jugó con él en algunos picados lejos de las cámaras: Juan Román Riquelme.

Podría ser su segundo ciclo en el Xeneize, pero por ahora no hay noticias. ¿Se dará?

