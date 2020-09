Chau Xiao Taotao: la Selección de China está buscando a Roberto Siucho

No hay muchos peruanos en el exterior. Los demás países de la región tienen más jugadores afuera y eso crea una desventaja a la hora de competir, pues el nivel de la liga local.

Uno de los que está afuera es Roberto Siucho. El zurdo fue el último jugador que pudo exportar la U y está actualmente militando en el fútbol chino.

Hace no mucho, de hecho, se supo que el atacante se nacionalizó. Esto significó incluso un cambio de nombre. Allá se llama Xiao Taotao.

Entonces, se comenzó a decir de una posible convocatoria a la Selección de China. Este miércoles se conoció que la posibilidad es real.

Adelantó @VZaferson que la Asociación de Fútbol Chino solicitó a la FIFA el one-time switch de Roberto Siucho. La información fue corroborada por SINA con una novedad: el Departamento de Estado de Jugador de la FIFA aceptó el pedido y debe aprobarse. ��������https://t.co/92xJxFP75A — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) September 23, 2020

Y es que según distintos medios la Asociación de China estaría interesada en contar con los servicios del peruano. De hecho, hasta ya habrían ejecutado una acción efectiva.

"Según Titan Sports, la Asociación de China envío a la FIFA la solicitud de one-time switch de tres jugadores: Tyias Browning (Jiang Guangtai) Inglaterra Sub 21 John Hou Saeter (Hou Yongyong) Noruega Sub 18 Roberto Siucho (Xiao Taotao) Perú Sub 20", escribió por ejemplo Jorge Solari.

Así, todo parece ser real. Roberto Siucho podría poners la camiseta de otra Selección y ser descartado por completo de la Blanquiroja ¡Una pena!

#AHORA | Según Titan Sports, la Asociación de China envío a la FIFA la solicitud de one-time switch de tres jugadores:

Tyias Browning (Jiang Guangtai) Inglaterra Sub 21

John Hou Saeter (Hou Yongyong) Noruega Sub 18

Roberto Siucho (Xiao Taotao) ���� Perú Sub 20 pic.twitter.com/9NdQf8acgg — JORGE SOLARI CASELLA (Desde el Barrio, desde ��) (@jsolari17) September 23, 2020

Lee También