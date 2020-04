Chavo Fucks: "El plantel de River ya estaba roto"

Fueron unos meses muy duros para River. Primero, en noviembre, perdió la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en 5 minutos. La tenía ganada, pero Gabigol destruyó un sueño. Meses después, el Millonario perdió la Superliga en la última fecha. ¿Quién fue el campeón? Sí, Boca.

Hoy, en 90 Minutos de Fútbol, analizaron cómo estaba el plantel del elenco de Núñez en la relación con Marcelo Gallardo. Para el Chavo Fucks, no hay dudas: "Ya estaba rota muchachos, ya estaba roto. Lo dijimos cuando River ganaba que había jugadores que no estaban contentos. Cuando River ganaba esto era ridículo y ahora que River perdió, que perdió el campeonato...".

Por otro lado, Dani Arcucci analizó muy bien este presente del Millonario refiriéndose a la diferencia que hoy hay con el conjunto de Miguel Ángel Russo: "Yo creo que lo que pasa con River es que esto arranca 0 a 0. Que River va a arrancar del mismo lugar de Boca y eso, para mi, es retrodecer porque River estaba arriba".

"YA ESTABA ROTO. CUANDO RIVER GANABA HABÍA JUGADORES QUE NO ESTABAN CONTENTOS"

Minutos antes de este debate, el Pollo Vignolo se refirió a los futbolistas que podrían no continuar en el club y a los que podrían arribar: "Se irá Pratto, por ahí Scocco. Llegará Nahuel Bustos. Cómo va a quedar el mapa del fútbol argentino, no tenemos idea. Pero es un jugador que interesa. Nahuel Bustos le interesa a River. Ahora, que llegue o no llegue, es otro cantar".

Por ahora, todo River está esperando que termine la cuarentena obligatoria, poder volverse a entrenar, pensar en jugar de forma profesional y recién después se verá quiénes siguen y quiénes se van.

