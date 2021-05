Chavo Fucks en ESPNF90: "En River practican tirarse y los ayuda un exárbitro"

Ayer en Asunción, Paraguay, la sede de emergencia tras la crisis de Colombia, River no pudo salir del empate contra Independiente de Santa Fe por la tercera jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Estuvo tan cerca del triunfo de los pies de sus más jóvenes como también de perderlo sobre el final pese a las atajadas de Franco Armani.

+ Minuto 92, 0-0 y a River no le cobraron esto: explotó Gallardo

+ Mariano Closs sobre el enojo de Gallardo

Este viernes, en ESPNF90, el debate tomó temperatura cuando repasaron las más de diez jugadas de peligro que generó el equipo de Marcelo Gallardo en el arco rival pero que no pudo convertir en gol. Más que nada cuando repasaron una jugada de Jorge Carrascal, quien cayó en el área y el Muñeco pidió penal.

Chavo Fucks fue contundente y se animó a decir algo que solamente habían asegurado Gustavo Alfaro y Ramón Wanchope Ábila hace un par de años en la ida de las semifinales de la Conmebol Libertadores 2019, tras el 0-2 de River en el Monumental. Por aquel entonces, sonó como mínimo polémico.

"No, no es penal. Mirá: no es penal. Recoge las piernas. Esto lo practican, eh", soltó Fucks. "¡Apareció Gustavo Alfaro!", bromeó Sebastián Vignolo cuando escuchó su compañero. "No es desprecio, es información. Te digo más: los ayuda un exárbitro", agregó el Chavo ante las risas de los panelistas.

Por último, sentenció con la argumentación de su opinión respecto a la información que dio este viernes: "No es una crítica, es una virtud: es una posibilidad de juego. Si vos tenés una camiseta grande y en el área te caes, lo más probable es que te den penal. ¡Dale!".

¿Qué se le viene a River?:

El próximo domingo en el Monumental, el Millonario recibirá al Aldosivi de Fernando Gago, que comparte la última posición del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol junto a Arsenal y Platense. Los de Gallardo deberán ganar sí o sí para no depender de otros en su clasificación a los cuartos de final. De no hacerlo, deberán esperar por los resultados de nada menos que cinco rivales.

Lee También