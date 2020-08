Chelito Delgado: "Fue lamentable, tenía que ser campeón Boca y nos durmieron"

La gran final de la Copa Argentina 2015 es recordada por la victoria muy polémica por 2-0 de Boca Juniors sobre Rosario Central. Es que, aquella noche, el conjunto Canalla fue perjudicado claramente por el arbitraje de Diego Ceballos.

Entre los fallos más insólitos del mencionado juez, que posteriormente seria sancionado, sobresale un increíble penal cobrado por una falta a Gino Peruzzi, por entonces futbolista de Boca, cuando el mismo estaba fuera del área.

Como consecuencia de ello, y, por más que transcurran los años, los protagonistas relacionados con Rosario Central en aquel momento no pueden dejar atrás la bronca y siguen sacándola al descubierto cada vez que se presenta la oportunidad.

En esta ocasión, quien se refirió a esta cuestión fue César 'Chelito' Delgado, reconocido exdelantero de la formación Canalla, que se despachó con palabras muy filosas en declaraciones brindadas al medio 'Crack Deportivo'.

"Fue lamentable lo que pasó contra Boca en la Copa Argentina, no hay palabras para describir lo que pasó en ese partido, fue un mamarracho. Tenía que ser campeón Boca y así fue, nos durmieron de esa forma. Dolió y sigue doliendo porque tenía que ser para Boca y no hay vuelta de hoja", comenzó.

"¿Si me lo cruzo a Ceballos? Ni lo miro, me hago el boludo y me voy para otro lado. Le doy vuelta la cara. No le preguntaría qué pasó porque no sabría que responder", profundizó Delgado, descargando toda su artillería contra el juez.

