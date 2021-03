Chemo tras eliminación de César Vallejo: “Fracaso es cuando no te esfuerzas"

César Vallejo no pudo sacar ventaja de local y en condición de visita cayó 2-0 ante Caracas y fue eliminado de la primera fase de la Copa Libertadores 2021.

Luego del partido, el técnico Chemo del Solar habló en conferencia de prensa: "Fue un partido donde Caracas se metió a su campo después del penal. Fracaso es cuando no te esfuerzas y no intentas. Es muy fácil usar esa palabra”.

"Sí puedo considerar que el equipo no ha llegado a estos dos partidos en un momento bueno. Fue una pretemporada atípica. El equipo no llegó al mejor estado físico. No hicimos ni un amistoso. Nos tocó perder”, agregó Chemo, técnico de César Vallejo desde la temporada 2018.

Los otros equipos peruanos que siguen con vida en la Copa Libertadores son Universitario, Ayacucho FC y Sporting Cristal.

