Vinícius NO ganaría el Balón de Oro: la repentina decisión del Real Madrid

En horas de la mañana de este lunes 28 de octubre trascendió desde Francia que Vinícius Júnior no sería el ganador del Balón de Oro.

Desde hace meses que se da por sentado que Vinícius Júnior sería el ganador del Balón de Oro 2024, debido a su gran temporada 2023/2024, en la cual, a pesar de solo registrar 26 goles y 11 asistencias, fue determinante para que el Real Madrid se adjudicara LaLiga, la Supercopa de España (tres tantos en el triunfo 4 a 1 en la Final con el Barcelona) y la UEFA Champions League (marcó uno de los dos goles al Borussia Dortmund en Wembley).

Asimismo, en la prensa europea se manejaban, tenuemente, otros tres aspirantes que podían arrebatarle al jugador merengue la estatuilla que entrega France Football desde 1956. Concretamente se habló de Rodri Hernández (campeón de la Premier League y de la Euro), Dani Carvajal (mismos títulos con el Real Madrid que Vini Jr. además de alzar la Euro con España) y Lautaro Martínez (campeón y goleador de la Serie A y de la Supercopa de Italia con el Inter de Milán y también campeón y goleador de la Copa América con la Selección Argentina).

Y al respecto, este lunes 28 de octubre, cuando el Real Madrid tenía toda la fiesta preparada (aunque le bajaron el tono después de la paliza que le dio el Barcelona el último sábado en el Estadio Santiago Bernabéu), desde Francia, más precisamente medios de comunicación como RMC Sports y L’Equipe, filtraron la gran posibilidad de que el ganador no fuese finalmente Vinícius Júnior.

Por eso, como respuesta, portales españoles como Relevo reflejaron que la Casa Blanca detuvo el viaje de su delegación, a la espera de que se esclarezca la situación. Florentino Pérez y compañía no quieren movilizar a todo su staff para ir hasta el Teatro du Chatelet de París nada más que para aplaudir al ganador del Balón de Oro 2024, que no sería otro que Rodri Hernández (que encima se formó en el Atlético de Madrid).

Kaká, el último brasileño que ganó un Balón de Oro.

En ese mismo sentido, en el resto de las categorías el Real Madrid podría ganar como Mejor Equipo Masculino, así como también mediante Carlo Ancelotti en Mejor Entrenador. Sin embargo, está claro que son reconocimientos de relleno que no llenarían la ilusión que tenía la institución de volver a consagrarse con el futbolista Balón de Oro . Para colmo, en el Trofeo Kopa, Lamine Yamal, en su caso, no deja dudas de que se llevará el premio como mejor futbolista Sub 21.

Emilio Butragueño será el único representante del Real Madrid en la ceremonia del Balón de Oro

Emilio Butragueño, leyenda del Real Madrid y de la Selección de España en su etapa como futbolista, será el único representante de la Casa Blanca en la ceremonia del Balón de Oro. El actual director de relaciones institucionales del club de la capital española se hará presente en París y será quien, en caso de suceder, reciba los premios que le correspondan al Madrid o a algunos de sus protagonistas.

Brasil quedaría en 5 Balones de Oro

Brasil también lamenta la chance de que Vinícius Júnior finalmente no gane el Balón de Oro. De esta manera, quedará con 5 en el tercer lugar de la clasificación por países junto a Inglaterra. El último que se llevó fue en 2007 con Kaká. Detrás del ex Real Madrid y Milan aparecen: Ronaldinho en 2005, Ronaldo Nazario en 2002 y 1997, y Rivaldo en 1999.