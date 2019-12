Cholo Sottile fue contra todos y dijo que De Rossi se queda en Boca

Daniele De Rossi es el primero en saber que su primer semestre en Boca no estuvo a la altura, ni del boom mediático que generó ni del cariño que le hicieron llegar los hinchas desde su arribo a Argentina.

Por esta precisa razón es que se mentalizó en hacer una gran pretemporada una vez finalizadas sus vacaciones, en las que decidió volver a Italia, y tener revancha en el último semestre que le queda de contrato.

Sin embargo, en los últimos dos días se especuló con la posibilidad de que Daniele De Rossi ni siquiera regrese desde tierras italianas, apuntando a Juan Román Riquelme la decisión de que no debía continuar ligado al club.

Esta información, que surgió de la prensa partidaria del Xeneize, no tardó en ser replicada por gran cantidad de portales, tanto en Argentina como en Italia.

Sin embargo, Marcelo Cholo Sottile fue contra todos en el programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports, y dijo estar al tanto de que la intención de la directiva es que De Rossi se quede a cumplir los seis meses que le quedan de contrato en busca de su desquite personal.

"Lo que se instaló en las últimas horas, corríjanme si me equivoco, es que De Rossi estaba afuera. La información que yo tengo es que va a seguir en Boca", expresó Sottile. Juan Fernández, periodista que cubre al Xeneize, no estuvo tan en desacuerdo con esta apreciación: "Yo creo que Riquelme va a hablar con De Rossi, porque no hay una decisión rotunda respecto al italiano".

