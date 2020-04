Christian Vieri, leyenda del fútbol italiano: "Yo soy de Boca"

Caracterizado por una letalidad dentro del área rival difícil de describir, Christian Vieri se convirtió a base de golazos en una de las leyendas del fútbol italiano con el correr de los años. Habiendo vestido un sinfín de camisetas de distintos clubes de su país de origen, el artillero no se guardó nada y se dio el lujo de cumplir con casi todos los sueños que se plasmó durante su carrera.

Este viernes, en diálogo con Líbero, el emblemático goleador se tomó unos instantes para hablar sobre el fútbol argentino y se atrevió a confesar el amor que siente por Boca, uno de los clubes más populares de dicho país. "Me gusta su estadio, es impresionante", acotó a la hora de hacer referencia a la Bombonera.

Saltando al Superclásico, uno de los encuentros más emblemáticos de la historia del fútbol, Vieri puso dicho compromiso por encima del resto de partidos con mayor grado de 'pica' en el mundo y sintetizó: "El Boca - River es el Clásico más grande del mundo".

A modo de cierre con respecto a sus sueños incumplidos en lo que fue su etapa como futbolista profesional, el ex goleador culminó: "Si tuviese 30 años, me iría a Boca y me gustaría jugar con Diego (Maradona). Vamos a ganarle al mundo".

Trasladándose al ámbito internacional, Christian no dudó siquiera un instante a nada más ni nada menos que Lionel Messi a raíz de las constantes críticas que La Pulga recibe por no haber podido ganar nada aún con la Selección Argentina. "Messi perdió cinco finales con Argentina, ¿y van a decir que no es bueno? En la Selección siempre se necesita suerte", afirmó.

