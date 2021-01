Coki Gonzales a Beto Da Silva: "Sé decente y deja de engañar"

Beto Da Silva tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2021, pero César Vallejo ya mostró interés en ficharlo. Debido al alto costo del sueldo del delantero, en Alianza no tendrían problemas en cederlo.

Ante la posibilidad de que Beto llegue a Trujillo, el periodista Coki Gonzales usó su cuenta para advertir a la gente de César Vallejo que no contrate al delantero peruano: "Están haciendo las cosas bien no gasten plata en un ex futbolista si Beto tuviese 50 céntimos de decencia ya se hubiese retirado. ¡BUENAS NOCHES DA SILVA! Sé decente y deja de engañar".

Jajajajajjja@clubucv están haciendo las cosas bien no gasten plata en un ex futbolista si Beto tuviese 50 céntimos de decencia ya se hubiese retirado.

BUENAS NOCHES DA SILVA!!!!

Sé decente y deja de engañar https://t.co/eshK2rYxE3 — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) January 31, 2021

Beto fue uno de los jugadores más criticados por los hinchas de Alianza Lima durante la temporada 2020 que terminó con el descenso del equipo blanquiazul tras caer 2-0 ante Sport Huancayo.

Su rendimiento no solo fue bajo, su aparición en un programa de espectáculos en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus hizo que los hinchas y la prensa lo critiquen.

