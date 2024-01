Un giro en el destino deportivo de Beto Da Silva parece asomarse. Si bien el delantero peruano tiene contrato con FBC Melgar, el técnico Pablo De Muner no lo tomará en cuenta y por eso no viajó con el plantel a Argentina para hacer la pretemporada.

Cayendo la noticia como un baldazo de agua fría para Beto Da Silva, todo podría arreglarse pues Alianza Lima aparece en el horizonte del delantero. Si bien el atacante peruano estuvo en las filas íntimas en la temporada 2020, su paso no es bien recordado pues solo jugó once partidos y no anotó ningún tanto.

“Beto Da Silva no viajó con el plantel de FBC Melgar a la Argentina. El técnico Pablo de Muner le habría bajado el dedo al delantero peruano y se perderá el resto de la pretemporada pues no jugará ningún amistoso con el cuadro rojinegro”, comentó sus redes sociales el periodista Renato Gambarini.

Con ello Beto Da Silva tiene tres opciones: se va a préstamo, sigue en FBC Melgar o termina su contrato. Con amplias probabilidades que pase más la primera de ellas, Alianza Lima estaría analizando su fichaje pues es consciente que perderá a Pablo Sabbag en la primera parte del Torneo Apertura de la Liga 1.

Es válido recordar que Beto Da Silva disputó solo 120 minutos con FBC Melgar en la temporada 2023 de la Liga 1. Apareciendo en 10 cotejos, en todos ingresó desde la banca de suplente, pero lastimosamente no pudo anotar ningún gol en el año.

¿Cuánto gana Beto Da Silva en FBC Melgar?

Según fuentes deportivas, Beto Da Silva gana mensualmente 10 mil dólares en FBC Melgar. Fichado hasta diciembre del 2024, el delantero todavía tendría un año más de contrato con el cuadro de Arequipa.

¿Por qué Alianza Lima quiere a Beto Da Silva?

Alianza Lima está tanteando la opción de Beto Da Silva pues es un elemento que podría contribuir en la parte ofensiva del cuadro íntimo. Conscientes que Pablo Sabbag podría estar no disponible hasta fines de febrero por la Copa de Asia, el ariete peruano es una opción.