Coki Gonzales a la FPF por caso Lapadula: "No quieren ayudar y punto"

Gianluca Lapadula sigue dando que hablar en Perú. Después de su tatuaje, sus declaraciones y su nuevo gol con el Benevento, comenzó a protagonizar muchas noticias en el país.

Desde la FPF entonces se manifestaron. Tanto Juan Carlos Oblitas como Antonio García Pye dieron a entender que no moverán ni un dedo para contar con los servicios del atacante italiano.

En las últimas horas, quien habló fue Nester Bonillo, miembro del comando técnico de Ricardo Gareca, habló al respecto con Latina Deportes sobre el tema.

"No depende de la selección, depende de Lapadula", Nestor Bonillo, PF de la Selección Peruana en #contigoselección. Osea saca tu DNI y espera el llamado. @CokigonzalesO @chechogoleador @taliaazcarate @LatinaDeportes pic.twitter.com/vvPRQGEiqX — Fernando Egúsquiza (@fegusquizap) October 22, 2020

"No depende de la selección, depende de Lapadula", señaló el preparador físico en una cita que destacó Fernando Egúsquiza en twitter.

Tras ello, otro periodista de nombre Ricardo Figueroa comentó: "No depende de la selección. Depende de que la FPF apoye con la aceleración de todo. Para renovar mi DNI me han sacado cita para enero. Si FPF quiere, mañana Lapadula tiene DNI. Otra cosa es, y parece, es que le importa poco o nada este tema. Y es válido, pero que no metan cuento".

Tras ello, Coki Gonzales respondió: "De acuerdo no quieren ayudar y punto". Así, se ve que hay un concenso entre los periodistas sobre la posición de la Federación con tema Lapadula: ellos no van a hacer nada. Todo lo tiene que hacer el futbolista. Se respeta la posición. Como nos sobran delanteros...

De acuerdo no quieren ayudar y punto — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) October 22, 2020

Lee También