Coki Gonzales envió carta notarial al 'Tigrillo': "Deberá rectificarse o procederé"

El conocido periodista deportivo Coki Gonzales dio a conocer que envió una carta notarial a Carlos Alberto Navarro, debido a unas declaraciones realizadas el 2017 que se hicieron viral en las redes sociales las últimas semanas.

"A raíz del incidente ya subsanado con el profesor Mosquera me llegaron unos videos que no había visto del señor Carlos Alberto Navarro. El señor Navarro ya recibió su carta notarial y deberá rectificarse de lo contrario procederé de acuerdo a ley", escribió Coki en su cuenta de Twitter.

A raíz del incidente ya subsanado con el profesor Mosquera me llegaron unos videos que no había visto del señor Carlos Alberto Navarro. El señor Navarro ya recibió su carta notarial y deberá rectificarse de lo contrario procederé de acuerdo a ley pic.twitter.com/CDdwCHqzDV — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) January 22, 2021

"Cuando ese señor habló todas esa cosas de mí mucha gente me dijo que lo vea, no quise hacerlo lo minimicé. A raíz de eso comenzaron a atacarme por ser supuestamente consumidor de drogas, no entendía el motivo, ya que ni lo soy y mucho menos me habían acusado de eso", agregó en otro mensaje.

En la carta notarial, Coki Gonzales rechazó las acusaciones de Carlos Alberto Navarro: "Al respecto, rechazo toda insinuación o afirmación que de a entender que mi persona es consumidor de ingentes cantidades de alcohol y cualquier tipo de droga, así como que mi persona es poco profesional".

