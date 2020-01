Nadie quiere enfrentarse a River. Es la verdad. Hoy en día es el mejor equipo del país y cuesta creer que alguien le pueda competir de igual a igual.

El año pasado, el pobre Central Córdoba debió verse las caras con el Millonario por la final de la Copa Argentina días después de que los de Gallardo pierdan la final de la Libertadores ante Flamengo.

Ese enojo y hambre de gloria contenido hizo que el conjunto de Núñez pase por encima a su rival, y se corone campeón.

Ahora, por la Superliga Argentina, los dirigidos por Coleoni deberán visitar el Monumental para jugar contra un equipo puntero del torneo y lleno de confianza. Otra tarea muy complicada.

En ese contexto, Diario Olé dialogó con el 'Sapo', recordando una polémica frase dicha por él días atrás: “Ahora Gallardo dice esto, pero cuando a River le convenía cambiar la fecha, la cambiaron enseguida. Nosotros deberíamos haber jugado la final con River el 27 de noviembre y después se pasó”, fueron las palabras que desde radio La Red difundieron, en medio de una polémica por el calendario de partidos en el fútbol local.

Pero el DT del conjunto de Santiago del Estero se ocupó de aclarar todo, y explicó cómo fue la situación realmente: "¡Nooo! Yo no dije nada de eso, al contrario. En ese reportaje, del que por suerte ya le pude hacer llegar la grabación al cuerpo técnico de River, me sacaron todo de contexto. Le dije al periodista que debía tener en cuenta que si River le ganaba a Flamengo, iba a jugar el Mundial de Clubes y que ojalá un equipo argentino lo jugara. No tenía problema por eso, al contrario: me sé ubicar en esas cuestiones. Y es más, dije que si Marcelo y River habían pedido pasar la fecha era porque tal vez tenían que disputar el Mundial”.

Luego, confesó haberse comunicado con el cuerpo técnico del rival para aclarar todo: "El audio se lo mandé a Hernán Buján y él me contestó: ‘Sapo, tranquilo, vos no tenés nada que aclarar porque está todo bien’. Y la verdad es que fue al revés, ¡salí a defender a Gallardo! Eso lo dije porque no soy de River ni de Boca: yo soy de Talleres. Así que me chupa un huevo a mí… Prefiero que salga campeón un equipo argentino, si no tengo nada en contra de ninguno. Por suerte Buján me hizo una devolución muy buena, así que espero que haya quedado todo bien”.

Un señor.

