Comizzo, polémico: "Los hinchas de Boca me respetan mucho"

Ángel David Comizzo es un exarquero muy bien valorado por los hinchas de River Plate, equipo donde tuvo tres etapas y ganó nada menos que cuatro títulos.

Al mismo tiempo, el hoy director técnico se despachó con una de las frases contra Boca Juniors más recordadas de todos los tiempos: "Yo los veo y pobrecitos...".

A pesar de todo esto, Comizzo aseguró que los hinchas del conjunto Xeneize lo respetan mucho, algo que, sin lugar a dudas, generará mucha polémica.

"Los hinchas de Boca me respetan mucho. Siempre supieron que más allá de algunas chicanas siempre tuve respeto porque nos necesitamos, son nuestro máximo rival", comenzó señalando.

De todas formas, posteriormente y también en declaraciones brindadas a 'TyC Sports',, el exarquero de 58 años de edad dejó en claro que "River es el club más grande del país".

Por último se refirió a Ramón Díaz: "Soy un tipo muy agradecido con él porque me trajo a River cuando tenía 39, casi 40 años. No era fácil jugársela por mí. No soy su amigo pero lo aprecio".

Ángel David Comizzo, hoy director técnico. (Foto: Getty)

