Milito le rompió el corazón a los hinchas de Racing con un comunicado oficial

Después de varios días de rumores y especulaciones, Diego Milito decidió salir a dar la cara y hablarle de frente a los hinchas de Racing.

Y claro, terminaron todos con el corazón roto, ya que el ídolo del club anunció que dejará su cargo de secretario técnico a partir de la próxima gestión.

"El motivo es muy simple: no comparto el modelo y las ideas de club del Presidente. Seguramente a algunos les parecerá fuerte, pero no es así", comenzó explicando.

Luego, siguió: "No tengo nada personal en contra de Víctor (Blanco), al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución. Simplemente elige un modelo diferente que yo no comparto. Pero tiene la potestad, como máxima autoridad, de elegir las políticas y lineamientos hacia donde quiere llevar al club. Y eso yo lo respeto a rajatabla, ya que es un presidente elegido por los socios".

En el medio, explicó que no esperó más tiempo ya que "los momentos no se eligen, suceden" y afirmó: "Yo soy transparente y no especulo con un resultado deportivo, porque mi salida está lejos de ser por uno, dos o tres resultados adversos".

Para cerrar, mandó un mensaje para todo aquel amante de la Academia: "Ahora les pido que no tomemos partido, que no hagamos quilombo. Sigamos unidos hasta el final apoyando al equipo y al cuerpo técnico que, créenme, van a dejar todo por los colores y por el sueño que todos tenemos: la Copa Libertadores".

