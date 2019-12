Conmebol felicitó a Russo por su arribo como nuevo entrenador de Boca

Después de varias idas y vueltas, se confirmó que Miguel Ángel Russo es el nuevo técnico de Boca. El ex-Cerro Porteño fue anunciado hoy en conferencia de prensa junto a Jorge Ameal, presidente del Xeneize.

Su llegada hizo eco y no solo en La Boca. Varios se sumaron a saludar al flamante entrenador del club de la ribera.

Entre ellos está la CONMEBOL. En la cuenta particular de la Libertadores en Instagram lo felicitaron por su arribo y pusieron el siguiente texto: "Un campeón de la Libertadores volvió a su casa".

Pero no fue la única, también agregó otra donde destacó una declaración del DT: "Ojalá me toque ganar la copa y festejar en la Bombonera. Boca es así, si viniera y dijera otra cosa, no estaría en Boca".

Con esta nueva dirigencia, esperan que mejore la relación con el ente de fútbol latinoamericano. Por lo menos, con el técnico empezaron con el pie correcto.

