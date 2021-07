Copa América: la periodista brasileña que quiere que Argentina gane la final

No será la primera ni la última en Brasil alentando por Lionel Messi. El transcurso de la Copa América que este sábado llegará a su fin ha dejado ver cuántos brasileños fanáticos del fútbol han alentado al crack argentino, incluso por encima de los ídolos de la selección de su país.

De todas maneras, sí generó sorpresa la confesión de la periodista Fabiola Andrade, que trabaja para SporTV, justo antes que Brasil y Argentina se definan el título de campeón. Con un posteo en sus redes sociales, y sabiendo cuántas críticas le podían caer de parte de sus compatriotas, explicó por qué desea ver a La Albiceleste coronarse después de tantos años.

"Antes de apedrearme en una plaza pública, déjenme explicar: amo Brasil, el fútbol brasileño, amo vivir aquí y no creo que la nacionalidad define el carácter de una persona. Tengo varios amigos argentinos, pero no voy a apoyar a Argentina en la final de la Copa América por culpa de ellos, no", comenzó escribiendo para acompañar una foto que se tomó con la camiseta argentina.

Y siguió: “Apoyo porque amo el fútbol y la persona de Leo Messi. ¡Este tipo necesita ganar un título con la camiseta de su país! ¡Por justicia! Quiero un rival fuerte y victorioso! El clásico más grande del mundo, solo es gigante porque ambas selecciones son gigantes".

Para intentar que muchos brasileños terminen de entender los sentimientos que la llevan a desear que Argentina salga victoriosa el sábado, concluyó: “Siempre sigo mi corazón, mi razón y lo que creo que es correcto... Brasil acaba de ser campeón de la Copa América... Dejo ese título al más grande del mundo”. Al final de cuentas, a Brasil le sobran títulos.

