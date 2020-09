Copiar y pegar: Carlos Galván explotó contra otro proyecto para "salvar a la U"

Universitario de Deportes no atraviesa momento fáciles en temas administrativos. Está siendo manejado por sus acreedores y entre ellos se pelean y dañan al club.

Por ello, se busca, desde la hinchada y los jugadores, unirse para sacar a flote una de las instituciones mpas grandes del país. Esto, obviamente, requiere coordinación y esfuerzo.

El proyecto de Embajadur Crema manejado por Rainer Torres, Carlos Galván, Carlos Orejuela y Miguel Ángel Torres comenzó con fuerza. Sin embargo, no faltaron críticos como el Puma Carranza que los llamó oportunistas.

En las últimas horas, comenzó a circular, además, otro proyecto. La Asociación Crema mi Gran Amigo hizo una cuenta en twitter y sacó un comunicado. La verdad, no tuvo mucha repercusión.

COPIAR PROYECTO !!!

PEGAR PROYECTO !!!

Ahhh pero el nuestro no es confiable !!! Mamita !!! — CARLOS GALVAN. ���������������� (@negrogalvan73) September 1, 2020

De igual manera, desde Embajadur se expresaron. "COPIAR PROYECTO !!! PEGAR PROYECTO !!! Ahhh pero el nuestro no es confiable !!! Mamita !!!", escribió por ejemplo Carlos Galván con clara molestia.

Orejuela, por su parte, le dio like a un comentario que decía lo siguiente: "Una cosa es no participar y no estar de acuerdo con un proyecto por "x" motivos. Pero otra muy distinta sacarle copia y pretender hacer lo mismo. Con qué fin? Eso me parece cagonería". Así, Embajadur se manifestó ¡Se mantienen firmes!

Una cosa es no participar y no estar de acuerdo con un proyecto por "x" motivos. Pero otra muy distinta sacarle copia y pretender hacer lo mismo. Con qué fin?

Eso me parece cagonería, lo único que hacen es confundir al hincha. �� https://t.co/ZVJXhVXyHs — Corina (@Copebrii) September 1, 2020

