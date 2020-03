Coronavirus: llegó el primer mensaje de Jorge Jesús luego de dar positivo

Si bien todavía restan los resultados de la segunda prueba, es un hecho que el primer test de coronavirus arrojó resultados positivos sobre Jorge Jesús.

El experimentado director técnico portugués tiene 65 años de edad, por lo que posee un riesgo mayor. En consecuencia, se encendieron todas las alarmas.

Cabe recordar que Jorge Jesús desembarcó en Flamengo y rápidamente lo encamino hacia el título en la Copa Libertadores de América, además de otras conquistas.

En ese contexto, este lunes, el mencionado estratega decidió grabar un video para compartir sus palabras luego de los resultados positivos de coronavirus.

"Es verdad que mi test dio positivo, también es verdad que me siento normal, me siento igual que hace un mes, hace un año, dos, tres, cuatro. No tuve ningún síntoma", comenzó afirmando.

"Pero es verdad que tuve un test positivo, me voy a quedar en cuarentena. Quiero agradecer el cariño de todos mis amigos, de los fanáticos, de mis seguidores y a la Nación Flamenguista que ha compartido tanto conmigo, esta es mi situación", añadió.

"Pienso que semana más, semana menos, si Dios quiere va a terminar y volverá todo a la normalidad. Un gran beso a todos, tengo mucha confianza", completó.

El mensaje de Jorge Jesús, tras confirmarse el resultado positivo de su test de coronavirus.



��️ El DT de Flamengo contó que no tiene síntomas y se haría una contraprueba.pic.twitter.com/8FS4XNC94U — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 17, 2020

Lee También