Crece el sueño: "No veo imposible que Boca pueda traer a Podolski"

Hace algunos días, a partir de un comentario de Carlos Zambrano en medio de una transmisión en vivo en Instagram, comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que Lukas Podolski se convierta en jugador de Boca Juniors. Sucede que esas palabras que parecían carentes de lógica fueron tomando color jornada tras jornada. En ese contexto, el defensor central peruano admitió que el experimentado delantero alemán le había pedido que lo lleve al conjunto de Miguel Ángel Russo.

Más tarde, Gustavo Blanco Leschuk, atacante argentino que es compañero del campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, manifestó que hará todo lo posible para convencer a Podolski de que se ponga la camiseta Xeneize. Pero la cuestión no se detuvó allí: este domingo, Rodrigo Codas, representante que trabaja como intermediario en operaciones de este tipo y que posibilitó el desembarco de Emmanuel Adebayor en Olimpia de Paraguay, se manifestó al respecto.

Codas facilitó la llegada de Adebayor a Olimpia.

"No veo como algo imposible que Boca pueda traer a Podolski, quedamos en hablar a mitad de año. Boca es el club de mayor referencia en Sudamérica, acá no va a venir de paseo. Si Lukas Podolski está dispuesto a hacer un esfuerzo como iba a hacer en Olimpia, los números para Boca no serían imposibles. Él está dispuesto a jugar en Sudamérica", comenzó exteriorizando el mencionado agente en declaraciones brindadas a 'Mundo Boca Radio', ilusionando a todos en dicha institución.

"Hablamos de que Podolski es un jugador campeón del mundo, si dijo que quiere venir a Boca es así. Cuando hablé con él también estaba interesado en el manejo del marketing y eso en Boca va muy bien. Figuras del fútbol europeo están mirando para Sudamérica, China, la MLS y Arabia. Ya no se ven como ligas de retiro. Podolski si va a Boca va a querer borrar esa imagen que dejó De Rossi, estoy seguro de que pueden llegar a un arregalo", culminó Codas sobre el experimentado delantero.

Cabe destacar que Podolski disputó tres ediciones de la Copa del Mundo con la Selección de Alemania -Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014- y además defendió las camisetas de Colonia, Bayern Munich, Arsenal, Inter de Milán, Galatasaray, Vissel Kobe y Antalyaspor. El próximo 4 de junio cumplirá 35 años de edad, por lo que se trata de un futbolista en la recta final de su carrera.

