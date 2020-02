Sporting Cristal pasa por uno de sus peores momentos en los últimos años. La inestabilidad prodomina en el Rimac y eso se nota, por ejemplo, en la dirección técnica del equipo.

El último jueves, Manuel Barreto dejó su cargo por los malos resultados. Tras perder en Arequipa, pero sobretodo por la Copa Libertadores, su proceso se vio cortado.

Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos aprobaron y a otros les pareció un poco apresurada. Claudio Vivas, extécnico Celeste, no fue indiferente y brindó su opinión.

"No me gusta lo que está pasando en Cristal, más allá que las cosas se ponen en su lugar con el tiempo", comenzó el ex asistente de Marcelo Bielsa. "Es un técnico joven, puede ser muy capaz, con convicciones, pero hay momentos y momentos. Hay que saber esperar, él no lo hizo y le jugó una mala pasada", disparó luego.

Claudio Vivas ex técnico de Cristal, habló sobre la salida de Barreto, la actualidad del club y la posible llegada de Mosquera



“Roberto es un técnico ganador. Es lo mejor que le puede pasar al club. Es el hombre indicado"



Vuelve a escucharlo aquí ����https://t.co/FzwsCYysWK pic.twitter.com/cAL7jVQ6XY — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) February 21, 2020

"Hoy las cosas están en su lugar, el que tenía que estar afuera lo está", continuó muy picante el entrenador argentino. "Espero que el técnico que venga tenga prestigio y sepa como jugar", concluyó.

Así, Claudio Vivas mandó un mensaje a su sucesor. Recordemos que en el mismo momento que la Muñeca tomó el cargo, el extranjero manifestó un conflicto entre ellos. Ahora, lo revivió ¡Todo roto en Cristal!

“#Cristal tiene un equipo competitivo y ojalá que puedan encontrar al técnico acorde a las necesidades del club. Acá lo más importante es saber que los estilos a veces no van de la mano con los proyectos y @ClubSCristal lo pagó caro” Claudio Vivas en @VocesFutbolPeru pic.twitter.com/o7lXUCcj0P — Tigrillo Oficial (@TigrillOficial) February 21, 2020

Lee También