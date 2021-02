Cristian Benavente resaltó entrega de Gianluca Lapadula en la selección peruana

La gran sorpresa de la selección peruana en las fechas de Eliminatorias ante Chile y Argentina fue la convocatoria del delantero Gianluca Lapadula. Tuvo minutos ante Chile y fue titular con Argentina en el Estadio Nacional.

Aunque no fue convocado, Cristian Benavente destacó la presencia de Gianluca Lapadula en entrevista a Movistar Deportes: "Vi que es un jugador bueno, que ayuda mucho al equipo en la presión. Yo creo que con la suma de minutos, se va a ir encontrando más cómodo”.

�� @CBBDix: "Obviamente no es así. En un campo de fútbol tienes el tiempo fútbol para controlar, pasar, y ni siquiera miras quién está haciendo el desmarque. El equipo está bien unido". #ZonaMixta ��⚽



Míralo también con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/MssCj0wNvK — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 5, 2021

Uno de los detalles para muchos hinchas fue los pocos pases que recibió Lapadula. Para Benavente no se trata de una polémica: "En un campo de fútbol tiene el tiempo justo para controlar y pasar, no miras a quien te hace el desmarque. No hay el tiempo para ver y decir a este sí o a este no. Creo que solo ha sido casualidad”.

Benavente volvió al Sporting Charleroi, luego que el nuevo técnico del Antwerp no lo tenga en sus planes para esta temporada. En Charleroi es donde Benavente tuvo más continuidad y mejor rendimiento lo que llevó a que sea convocado a la selección peruana.

Ricardo Gareca también destacó su vuelta: "Lo de Benavente me puso muy contento. Muchas veces los jugadores saltan de un lado a otro y no terminan de afianzarse. Creo que Charleroi es el lugar del mundo de Cristian. A lo mejor encuentra la continuidad necesaria. Me puso muy contento que vuelva a Bélgica".

Lee También