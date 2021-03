Fabbiani dijo que habló con Riquelme y reveló qué jugador quiere para Boca

Luego de la extensa era de Daniel Angelici como presidente, Boca Juniors concretó un rotundo cambio en la dirigencia. Jorge Amor Ameal, un viejo conocido de la casa, ganó las elecciones de la mano de Juan Román Riquelme y algunos otros ídolos de la institución. Y, rápidamente, los nuevos encargados intentaron dar un golpe de timón.

De todas maneras, lo cierto es que en el campeón vigente del fútbol argentino siguen existiendo algunas turbulencias con respecto a lo futbolístico, donde Miguel Ángel Russo y varios jugadores son cuestionados, y también en torno al mercado de pases, con algunas piezas del plantel profesional en la mira, incluso con contratos sin renovar.

En ese contexto, este lunes, luego del empate de Boca como visitante de Independiente, Cristian Fabbiani, exjugador de River Plate e hincha del conjunto Millonario, aprovechó su participación en el programa 'F90', por ESPN, y efectuó algunas revelaciones. Por ejemplo, aseguró que mantuvo una conversación con el mismísimo Riquelme.

En la misma, Román le comentó a Fabbiani qué tipo de jugador quiere para Boca. "Román quiere un jugador que sienta la camiseta", exteriorizó el hombre que también supo defender los colores de Lanús, Palestino, Beitar Jerusalén, Cluj, Newell's Old Boys de Rosario, All Boys, Independiente Rivadavia, Sport Boys Warnes, Estudiantes de San Luis, Liga de Portoviejo, Deportivo Merlo y Universitario de Panamá.

"Yo tengo un montón de veces charlas con él y él quiere un equipo que represente, el que no se va a ir, literal", profundizó Fabbiani. Y, luego, cuando le preguntaron si Ramón 'Wanchope' Ábila no representaba, su respuesta fue absolutamente contundente: "No está". Sin lugar a dudas, palabras que no muchos esperaban de su boca.

"Él quiere jugadores que se mueran por el club y los que no están...", completó Fabbiani, dejando en claro que, por deseo del vicepresidente de la popular institución argentina, podría producirse una renovación realmente importante en Boca en los próximos tiempos.

#ESPNF90 �� | #ESPN



"ROMÁN QUIERE UN JUGADOR QUE SIENTA LA CAMISETA"



El Ogro Fabbiani habló de una charla que tuvo con Riquelme en la cual le reveló lo que buscan al manejar el fútbol de Boca. ¿Tuvo algo que ver con la salida de Wanchope Ábila? pic.twitter.com/SGtU2FYaoy — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 29, 2021

Lee También