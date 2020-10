Traverso: "Ni Boca ni River llegan a la final de la Libertadores"

Algo sabe Cristian Traverso de conquistar América. En una de las épocas más gloriosas de Boca, el defensor supo levantar la Copa Libertadores dos años consecutivos, consagrándose también campeón del mundo ante Real Madrid y levantando la Copa Sudamericana unas temporadas después.

Ya retirado hace largo rato, ahora opina desde afuera y es una voz autorizada para analizar el presente del equipo de Miguel Ángel Russo en el torneo de clubes más importante del continente, justo después de que se hayan sorteado los octavos de final.

De igual manera, sorprendió a más de uno, porque su costumbre es tirar siempre para el lado del Xeneize dejándose llevar por sus sentimientos. Pero en esta ocasión, se expresó con pura objetividad y lanzó una bomba que a los hinchas no les gustó.

"¿Si va a haber revancha de Madrid? No va a haber una final, no va a haber. Ninguno de los dos llega a la final", soltó en diálogo con TyC Sports generando la reacción de todos los que allí lo estaban escuchando en vivo.

Luego, se justificó: "Creo que Brasil tiene una diferencia, no digo notable, porque después hay que jugar los mano a mano, y las dos camisetas representativas del país tienen su historia, uno más que otro, pero de momento el funcionamiento de River hace que esté mejor como equipo, pero creo que Flamengo y Palmeiras tienen un nivel superior".

Y para cerrar, siguió su análisis: "El Boca de hoy, mas allá de haber jugado su mejor partido desde que llegó Russo, no va a poder jugar de esta manera en Brasil, porque en esta serie no podés hipotecar la serie en la ida. Boca le puede ganar a Inter, pero si pasa recordemos que Flamengo es el último campeón. Boca y River van a tener que mejorar mucho, con Liga le generaron algunas dudas. No creo que esta vez lamentablemente sea una final argentina".

