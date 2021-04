En TyC le dijeron "Caminadona" y la respuesta de Cardona ya es viral

No se salvó ninguno. La derrota de Boca ayer ante Unión en Santa Fe dejó muy malas sensaciones y las críticas a los futbolistas no paran de llegar. En este caso, uno de los apuntados por Cristian Traverso, hoy panelista de Súper Fútbol en TyC Sports, fue Edwin Cardona, quien arrancó de titular en el duelo del domingo recuperándose todavía de una lesión que no le permite estar al 100%.

El ex jugador del Xeneize, sin piedad, dijo que más que "Crackdona", un apodo que muchos le pusieron al colombiano por sus buenos rendimientos dentro del campo de juego, es "Caminadona", haciendo referencia a que corrió poco en los últimos encuentros que disputó, ayudando poco al equipo en la marca.

Lo más sorpresivo de todo no fueron las picantes declaraciones de alguien que siempre se expresa sin filtro, sino que el canal subió el video a su cuenta oficial y obtuvo una respuesta del propio jugador, que parece no haber entendido bien que lo estaban criticando.

"Gracias, bendiciones", expresó con varios emojis, algo que generó la explosión de los hinchas haciéndose viral al instante. La realidad es que la cabeza del '10' debe estar centrada en cómo hacer que el equipo suba el nivel, siendo él el máximo responsable de generar buen fútbol y hacer jugar al resto.

