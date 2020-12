¿Cuándo lo van a ir a buscar? Rondón volvió a coquetear con Boca

En los últimos tiempos, José Salomón Rondón reveló su deseo de ponerse la camiseta de Boca Juniors en algún momento. Posteriormente, el ya experimentado delantero venezolano volvió a deslizar esas ganas, evidenciando un claro coqueteo.

Y, como si eso fuese poco, en las últimas horas, el artillero de 31 años de edad hizo lo propio y volvió a referirse a la chance de sumarse a las filas de la escuadra Xeneize. Pero claro, por el momento parece que nadie lo fue a buscar.

"El momento del retiro llegará y habrá que dar un paso al costado. De momento me siento con fuerzas y me han respetado las lesiones, he tomado las decisiones correctas. Me quedan dos años de contrato en China y luego ya veremos qué pasa", comenzó señalando.

"Me gustaría poder experimentar en la Major League Soccer de Estados Unidos o volver a Sudamérica o España. No sé si me alcanzarán los años o las piernas para eso", profundizó Rondón en declaraciones brindadas al diario 'As' de España.

"¿Retirarme en Boca? Es difícil. Málaga ha significado mucho para mí y Boca Juniors es algo con lo que siempre soñé por lo que significa en Sudamérica. Ahora que tengo familia, dejaré que el futuro me lleve donde me tenga que llevar. No me gustaría terminar arrastrándome por los campos", profundizó.

Cabe destacar que, actualmente, Rondón se desempeña en el Dalian Pro de China, mientras que anteriormente vistió las camisetas de Aragua, Las Palmas, Málaga, Rubin Kazan, Zenit, West Bromwich Albion y Newcastle United.

