Este martes 26 de diciembre de 2023 se informó que dos delanteros que suenan para Emelec de cara a la temporada 2024, han quedado libres. En este mercado de transferencias se vinculó a Salomón Rondón y Lucas Pratto al ‘Bombillo’ como posibles refuerzos para el siguiente curso.

Lucas Pratto terminó su contrato con Defensa y Justicia, y hasta el momento se encuentra sin equipo. El delantero argentino fue vinculado al club en varias ocasiones en este 2023. Primero José Auad, candidato a la presidencia, lo prometió como fichaje, y tras el duelo de Copa Sudamericana entre ambos equipos nuevamente la hinchada se interesó en su “fichaje”.

Por otro lado, también sonó Salomón Rondón como posible fichaje para el 2024, el histórico delantero venezolano terminó su contrato con River Plate y ha quedado libre. Sin embargo, aunque se lo relacionó a Emelec, su sueldo sería impagable no solo para el ‘Bombillo’ sino para todo el fútbol ecuatoriano.

Ahora ambos jugadores no tienen contrato y son “agentes libres” de cara a 2024. El equipo que los quiera fichar ya no tendrá que pagar una cuota por su transferencia, no obstante, ambos son delanteros de una importante experiencia y esto elevaría sus salarios.

En Emelec están buscando reforzar su plantilla para la temporada 2024, con un delantero. El club solo tiene disponible, hasta el momento, a Jaime Ayoví como delantero, puesto que, aún debe definir qué hacer con el ‘Cuco’ Angulo, quien está separado por indisciplina.

¿Qué delanteros busca Emelec para el 2024?

Emelec se ha interesado en varios perfiles de delanteros para el 2024; no obstante, no existe una negociación formal con ningún candidato a llegar al club. Ya se han anunciado dos refuerzos oficiales para el 2024 como Andrés Ricaurte y Maicon Solis. A lo largo de los próximos días se esperan más llegadas para el equipo de Hernán Torres.

¿Para Emelec son impagables Lucas Pratto y Salomón Rondón?

La situación financiera de Emelec no es la mejor, y el club ya hizo un importante esfuerzo para quedarse con Luis Fernando León y ampliar el contrato de otros futbolistas. En este contexto, el club está muy limitado en su presupuesto por lo cual tendría muy complicado intentar el fichaje de alguno de estos delanteros.

Los grandes delanteros que llegaron a Ecuador en el 2023

El 2023 también estuvo muy marcado porque el fútbol ecuatoriano pudo juntar en su campeonato a dos de los mejores delanteros de la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. Marcelo Moreno Martins fichó por Independiente del Valle, mientras que Paolo Guerrero llegó para ser campeón con Liga de Quito. Esto también es un importante antecedente para que los hinchas de Emelec, aún mantengan la ilusión por alguno de estos jugadores.