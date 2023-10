Brasil tenía la victoria en sus manos, pero el gol de Eduard Bello le dio un histórico empate a Venezuela en el Arena Pantanal de Cuiabá por las Eliminatorias Sudamericanas. A partir de ese tanto, todo se descontroló y uno de los que la pasó mal fue Neymar Júnior. Se lo vio nervioso y ofuscado por el resultado y, sobre todo, por la reacción del público. A los cruces que tuvo con algunos jugadores venezolanos, se le sumó una bolsa de pochoclos (pop corn) que le tiraron desde la tribuna a la salida del campo de juego.

Neymar dio la asistencia para el gol de Gabriel. El partido fue muy favorable para Brasil, que tuvo ocasiones para aumentar la ventaja, pero no lo hizo. Bello metió un golazo para que el seleccionado de Fernando Batista se lleve un puntazo de Cuiabá. Y esto derivó también en ciertas reacciones y momentos calientes con el futbolista de Al Hilal como protagonista.

Dentro del campo de juego, a Ney no le gustaron ciertas actitudes de los jugadores venezolanos. Lo evidenció en unos cruces con Wilker Ángel, defensor central de gran actuación, y con el goleador Salomón Rondón. Éste provocó la furia de todo Brasil cuando lanzó un balón lejos para hacer tiempo y tuvo encima tanto a Neymar como a Gabriel Jesús en un final de partido caliente. Pero no fue lo único.

Tras el final del partido, el Arena Pantanal se mostró molesto por el empate que rescató Venezuela. Brasil no sólo perdió dos puntos importantes, sino que hasta le sacaron el liderazgo de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que Argentina continúa con puntaje perfecto tras vencer a Paraguay. Y con el público totalmente irritado, se vieron algunas actitudes y acciones lamentables.

A Neymar le tiraron una bolsa de pochoclos y reaccionó

Luego del pitazo final del árbitro peruano Kevin Ortega, Neymar se fue del campo de juego, teniendo por detrás al entrenador Fernando Diniz. Sin embargo, cuando se dirigía al túnel, recibió de parte del público una bolsa de pochoclos en su cabeza, a la vez que se escucharon varios insultos, según mostraron las cámaras de TNT Sports Brasil.

Tras recibir la agresión, miró hacia la tribuna y trató de responder, pero fue inmediatamente empujado por su ex compañero en PSG, Marquinhos, para evitar un mal mayor. Ney trató de volver hacia el lugar para buscar al agresor y seguir con los insultos, pero el defensor apareció nuevamente para llevarlo consigo al vestuario.

Neymar fue consultado al tiempo por la prensa respecto a esta actitud del público brasileño y a la bolsa de pochoclos que le tiraron. “Es triste, obviamente es muy triste, no vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol y defender a mi país (…) Ni siquiera vi lo que era, solo lo vi cuando me golpeó, me puse muy nervioso, condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo, es muy malo para el fútbol, para el ser humano“, condenó.

En la misma línea, apuntó Fernando Diniz, quien fue testigo de todo lo que pasó. “Lo desapruebo completamente. Insultar y abuchear, todo bien. Tirar pochoclos no hace bien a nadie. Es una falta de respeto con quien vino a jugar e intentó hacerlo lo mejor posible“, dijo.

Brasil tiene una dura visita por delante

Para poder calmar la desaprobación de los hinchas brasileños, la Verdeamarelha tendrá una rápida revancha, aunque no será para nada sencilla. Deberá viajar a Montevideo para jugar ante la Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Centenario. La Celeste, en esta jornada de Eliminatorias, sacó un duro empate ante Colombia en Barranquilla.

La rivalidad entre Brasil y Uruguay es bien conocida en todo el mundo y con partidos de fricción, tensión y bien parejos. En el historial manda el Scratch con 38 victorias contra 20 de los charrúas, mientras que empataron en otras 20 oportunidades.

Para este partido, se espera que Neymar vuelva a ser titular para tomarse revancha del duelo ante Venezuela y para volver a demostrarle a su público que está comprometido al máximo con su seleccionado.