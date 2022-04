Cuiaba de Brasil y River Plate de Uruguay afrontarán un nuevo desafío cuando se midan en el Arena Pantanal en el marco de la tercera jornada del Grupo D por la Copa Sudamericana. El partido tendrá lugar este miércoles 27 de abril, desde las 19:15 hora de ambos países, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO para Uruguay de DirecTV Sports y DirecTV GO, en tanto que en Brasil lo hará Conmebol TV.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Cuiabá y River Plate

Comenzamos con la realidad local, donde el "Dorado" intentará recuperarse de lo que fue la derrota con Racing por 2-0 sabiendo que en la primera cita se impusieron contra Melgar por 2-0. Antes de efectuar el encuentro, los comandados por Pintado vienen de ganarle a Juventude por 1-0 como visitante, quedando cuarto en el Brasileirao.

Mientras que la situación visitante indica que el "Darsenero" cayó en los dos cotejos afrontados ante Racing y Melgar por 1-0 y 2-0 de forma respectiva, por lo que tendrán que mejorar y mucho. Previo a la disputa del partido, los liderados por Gustavo Díaz empataron sin goles contra Danubio en el Apertura 2022 de Uruguay, donde se posicionan sextos.

Esta es la primera vez en la historia que ambos equipos van a estar enfrentándose entre sí.

¿Cuándo y dónde ver Cuiaba vs. River Plate por la Copa Sudamericana?

Horario por países y canales de TV

Argentina: 19.15 horas por ESPN

Bolivia: 18.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Brasil: 19.15 horas por Conmebol TV

Chile: 18.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Colombia: 17.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Ecuador: 17.15 horas por Directv GO y Directv Sports

México: 17.15 horas sin TV

Paraguay: 18.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Perú: 17.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Uruguay: 19.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Venezuela: 18.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Estados Unidos: 15.15 horas PT / 18.15 horas ET por Fanatiz y beIN Sports