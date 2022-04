Por una nueva jornada de la Copa Sudamericana, Cuiabá en su territorio recibe la resistencia del River Plate de Uruguay en un partido que se realizará este miércoles 27 de abril. Las emociones de este encuentro serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS, CONMEBOL TV, FANATIZ Y BEIN SPORTS.

+SÍGUE EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO

El partido se realizará en el Arena Pantanal. Será la primera vez que ambos rivales se crucen en una competencia oficial.

Los de casa tuvieron un durísimo tropiezo y asumen tras haber perdido 2 a 0 ante el conjunto de Racing Club de Argentina. El Dársenero, por su lado, no conoce la victoria en este torneo y reconoce que es tiempo de sumar sus primeros tres puntos.

¿Cuándo se enfrentarán Cuiabá y River Plate de Uruguay por la Copa Sudamericana?

El juego se realizará en el Arena Pantanal este miércoles 27 de abril.

Horario por países

Argentina: 19.15 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Bolivia: 18.15 horas SIN TV

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 18.15 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

México: 17.15 horas SIN TV

Paraguay: 18.15 horas SIN TV

Perú: 17.15 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Uruguay: 19.15 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 15.15 horas PT / 18.15 horas ET por FANATIZ Y BEIN SPORTS