Un día lo soñó y hoy lo está cumpliendo: Daniel Muñoz pasó de saltar en la tribuna y alentar a Atlético Nacional a ser la figura del equipo Verdolaga.

Junto con sus amigos de infancia, Muñoz hacia lo que fuera por ir cada 15 días al estadio Atanasio Girardot a ver al equipo de sus amores.

No se sentaba en oriental, ni se ubicaba en la zona de occidental, el lateral derecho iba a la tribuna popular en la que se sitúa la barra ‘Los Del Sur’. Tal vez de ahí es que adquirió esa capacidad pulmonar que le daba por ese entonces para alentar los 90 minutos y hoy en día le permite correr y ‘comerse’ la cancha durante casi todo el partido.

El amor de Muñoz por Nacional no solo se demostraba en Medellín. En varias ocasiones, el dinero que recibía lo ahorraba para poder acompañar al equipo paisa cuando jugaba en el exterior.

“Yo dejé de ir al estadio cuando ya me dediqué del todo a mi carrera futbolística, no es que me las sepa todas (canciones de Nacional), me sé las más antiguas”, declaró el defensor en una entrevista que concedió al programa ‘El Vbar’, de Caracol radio.

¿Quién lo iba a pensar? Daniel Muñoz pasó de ser barrista a ser figura de Atlético Nacional y estar en la órbita del Carlos Queiroz para la Selección Colombia. Las vueltas que da la vida.

