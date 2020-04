Daniel Osvaldo: "Tengo que perder un partido porque un salame tira gas pimienta"

En 2014, River eliminó a Boca de la Copa Sudamericana. Fue el primer cruce de ambos a nivel internacional después de muchísimos años. Dese esa serie, no se pararon de enfrentar. Por ejemplo, un año después, en 2015, los dos equipos más grandes del país se vieron las caras en la Copa Libertadores.

En la ida, el Millonario ganó 1 a 0 gracias a un tanto de Carlos Sánchez. En la vuelta, en La Bombonera, el encuentro se suspendió en el complemento porque un hincha del Xeneize le tiró gas pimienta a los futbolistas del conjunto de Marcelo Gallardo. Se habló muchísimo, pero muchísimo, y ese cotejo se lo dieron ganado a River, quien avanzó en la competencia.

Hoy, muchso años después, Daniel Osvaldo, quien jugó de titular esa noche, recordó todo lo que pasó ese día en diálogo con TNT Sports: "No me gustaría salir a la cancha de River y que me tiren gas pimienta en los ojos, es un garrón para ellos. Después se politizó todo, me dio bronca porque uno trata de portarse bien, y se aprovecharon de lo otro para sacar ventajas".

Daniel Osvaldo, en diálogo con @TNTSportsLA:



�� "Lo peor, me daba bronca que yo tengo que perder un partido porque un salame tira gas pimienta. Un idiota que tira gas pimientas y pagamos todos. No lo podía entender, una decepción, amargura tremenda, prefiero perder 4-0..." �� pic.twitter.com/BPTx63pVwo — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 25, 2020

Además, recordó lo que pasó en el duelo de vuelta de la final de la Copa Libertadores de 2018, donde hinchas de River atacaron a piedrazos el micro de Boca: "Al final pasó lo mismo y se jugó igual, pasó peor, los piedrazos al micro de Boca y se jugó igual. Cuando te conviene... Mucha demagogia, cuando es para vos es una locura, no podemos permitir esto, y cuando es en contra tuyo lo querés jugar igual, no está bueno eso".

Por último, Dani Stone manifestó que no le pareció bien que al Xeneize le den por perdido el partido por culpa de un "salame": "Lo peor, me daba bronca que yo tengo que perder un partido porque un salame tira gas pimienta. ¿Dónde vivimos? No puede ser. Un idiota que tira gas pimientas y pagamos todos. No lo podía entender, una decepción, amargura tremenda, prefiero perder 4-0...".

