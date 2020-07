Otro equipo argentino quiere a Osvaldo pero el delantero "nunca contestó"

Hace algunos meses, Daniel Osvaldo fue noticia por abandonar el retiro y retomar la actividad futbolística profesional. Lo hizo sumándose a las filas de Banfield, donde apenas pudo sumar algunos minutos en duelos oficiales.

Pero, recientemente, el experimentado atacante argentino naturalizado italiano volvió ser noticia. En esta oportunidad, por algo negativo: fue separado del plantel de Banfield como consecuencia de no dar señales de vida.

En ese contexto, otro equipo argentino se interesó en los servicios del exjugador de Huracán, Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter de Milán, Boca Juniors, Porto y Talleres de Remedios de Escalada.

Se trata, precisamente, del Globo, conjunto donde el delantero de 34 años de edad hizo divisiones inferiores y debutó profesionalmente. Quien lo reveló fue Israel Damonte, director técnico del equipo de Parque de los Patricios.

"Cuando no se sabía todavía si seguía o no en Banfield, le escribí a Daniel Osvaldo pero nunca me contestó. Obviamente que no pasa nada igual, es un jugador espectacular y todavía es joven. Para venir al club, el futbolista sí o sí tiene que tener ganas de estar", comenzó señalando.

"Yo siempre digo que para querer volver a Huracán hay que tener ganas. Si Osvaldo tiene ganas de volver, yo me siento a tomar un café mañana, no tengo problema. Pero, como digo, para volver tiene que tener ganas", amplió en diálogo con 'Por Siempre Globo'.

