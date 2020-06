"No dependí de él económicamente": ex de Villa habla de supuesta extorsión

Ya casi ha pasado un mes desde que Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa publicó en su cuenta de Instagram pruebas de fotografías y videos en los cuales dan cuenta del maltrato que sufría por parte del jugador de Boca Juniors y la Selección Colombia, y con una extensa carta la mujer denunció la violencia de género a la cual era sometida durante su tiempo en la relación.

Ahora, es normal ver a la mujer en la televisión argentina frecuentemente hablando de todo lo malo de su relación con el futbolista colombiano e hizo más revelaciones de su tormento durante casi dos años. “Era maltradator e intimidante. Temí muchas veces por mi vida, le tenía miedo a un golpe mal dado”, dijo Daniela en el programa Fantino por la Tarde.

“Cuando empezamos con la convivencia acá, él cambia por completo. Empiezan las agresiones, los insultos. Yo iba a salir con las esposas de otros jugadores y él era muy celoso. Y me decía que cómo iba a salir. que estaba acá con él. Empezó a criticarme por cómo estaba vestida. Me decía ‘perra, no podés salir’. Yo lo que menos quería hacer era escándalo o problema, más estando en otro país”, aseguró la denunciante.

Así mismo, dijo que cuando estaba con la familia o en compañía de más personas, era completamente distinto: “Cuando estaba expuesto en una cena era totalmente diferente, súper tranquilo. En casa se mostraba totalmente diferente; como pareja es horrible. Empezamos una discusión y me pegaba con la mano cerrada o abierta, en el cuerpo, en la cara, tengo demasiadas cicatrices. Ese día dije que me iba a dormir a otra habitación y se enojó mucho, me empezó a pegar, a empujar, siempre me agarraba del pelo”.

Finalmente, Daniela se defendió de las acusaciones de extorsión de las que la acusa Villa y su equipo de abogados: "Lo que dice de la extorsión es ilógico, lo dijo después de mi denuncia. Mi familia me apoyaba con ese tipo de cosas, para sobrellevar la situación, nunca dependí de él económicamente. Cuando pasaban las cosas de violencia siempre viajaba a Colombia, era la única solución”.

