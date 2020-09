Dayro Moreno no se cambia por nadie y se presentó satisfecho por regresar al club de sus amores

Falta muy poco para que la actividad en nuestro país regrese para los demás equipos y en cara a la reanudación del campeonato, Once Caldas ratificó la llegada de un viejo conocido, quien tiene la intención de entregarle muchas alegrías a los hinchas del Blanco Blanco.

En una entrevista con Caracol Radio, Dayro Moreno habló sobre su retorno al fútbol colombiano y contó sus sensaciones de regresar a la institución manizaleña."Desde los 14 años que me vine acá a las inferiores. Es el equipo que me dio la oportunidad de salir a nivel internacional, que me dio a conocer en el fútbol colombiano. Estoy contento de estar aquí".

"Siento la disposición y el cariño para jugar en el equipo de mis amores. Desde que llegué acá a Colombia el 8 de junio tuve conversaciones con el presidente, que si quería jugar estos meses", sostuvo el atacante proveniente del Talleres de Córdoba.

Moreno contó que tuvo opciones para jugar con otros equipos pero su intención era la de regresar al club del cual es hincha. "Hubo opciones pero no concretas. Tomé la decisión de querer jugar acá, hace 10 años no damos una vuelta olímpica y me gustó el proyecto", sostuvo.

El atacante volverá a la cancha el próximo sábado 19 de septiembre en el enfrentamiento en el que su equipo jugará ante el conjunto de Millonarios.

