El fútbol de Bolivia inició con un triste episodio, Blooming de Santa Cruz de la Sierra, no pudo cumplir sus deudas con jugadores que demandaron a FIFA y quedó imposibilidato de habilitar a sus futbolistas profesionales que llegaron en la gestión 2022.

En la primera fecha debían recibir a Bolívar, uno de los equipos que mejor se reforzó y trabajó en la pretemporada, que además se alista para su debut en Copa Libertadores, el partido estaba programado para el sábado por la noche.

Blooming al enterarse de la imposibilidad de habilitar a gran parte de su equipo profesional y teniendo su equipo sub-20 en la Libertadores de esa categoría, pidió la reprogramación del encuentro, algo que no fue aceptado por Bolívar, que ya estaba en Santa Cruz a la espera del partido. Ambos equipos llegaron el sábado al estadio y de pronto alguien apagó la luz del mismo, no hay un informe técnico que expliqué qué pasó, pero el partido no se iba a poder jugar.

Esa situación salvó a Blooming de jugar con un equipo juvenil ante Bolívar por unas horas, pero el reglamento es claro, y el partido se reprogramó en el lapso de las 24 horas posteriores al suceso. En ese momento, Yassier Sánchez, el joven arquero de 15 años se enteró que iba a debutar en primera.

Blooming se quedó sin arqueros, Marco Vaca y Braulio Uraezaña que estuvieron el año pasado y hubieran podido jugar, no estaban disponibles, uno se fue del club y el otro está lesionado, ante la falta de arqueros, porque el equipo sub 20 se llevó a la Libertadores al tercer arquero, tuvieron que acudir al siguiente de la fila, el arquero de la sub-17, Yassier Sánchez.

Así, como en el arco, Blooming tuvo los mismos problemas para armar el equipo en varios puestos, y comenzó el torneo con un equipo casi juvenil, Bolívar no tuvo piedad, tres goles de Bruno Savio, dos de Xico Da Costa, uno del Patito Rodríguez y el último de Bruno Miranda, sellaron una goleada por siete goles que sufrió Sánchez. Varios jugadores de Bolívar se solidarizaron con el arquero, al que le quemaron etapas para su debut, y en algún momento del partido se lo vio con lágrimas de impotencia en el campo y los bolivaristas lo consoloban y le daban ánimo.

Incluso Victor Ábrego, uno de los delanteros de Bolívar, que conoce al arquero del poblado donde nacieron, tuvo un post de ánimo para que su carrera siga por el camino correcto.