Defensa y Justicia se enojó con un medio de San Lorenzo: "No nos falten el respeto"

El pasado mes de enero, Defensa y Justicia vivió su jornada más gloriosa luego de ganar la Copa Sudamericana.

En Córdoba, el Halcón tocó el cielo con las manos tras pegarle una paliza a Lanús en el duelo disputado en el Mario Alberto Kempes.

Lamentablemente para ellos, la exposición generada por el campeonato llevó a que los grandes equipos brasileros se fijen en Hernán Crespo, entrenador del equipo.

Valdanito confirmó su salida en las últimas horas y ahora el conjunto de Florencio Varela podría elegir a Pablo De Muner, DT de la reserva, como su reemplazante.

Mientras tanto, en redes sociales el Defe se encarga de mantener bien alto el nombre de la institución. Y se lo están tomando bien en serio.

Es que la cuenta oficial en Twitter del club debió salir a responderle a un medio partidario de San Lorenzo, que copió la formación del Ciclón para el debut en la Copa de la Liga y le agregó el nombre de Defensa.

Si desde el periodismo no somos un poquito respetuosos con lo que publicamos, después qué podemos pedirle a los hinchas. Agradeceremos no nos falten el respeto — Defensa y Justicia (Seguí cuidandote��) (@ClubDefensayJus) February 11, 2021

La respuesta no tardó en llegar: "Si desde el periodismo no somos un poquito respetuosos con lo que publicamos, después qué podemos pedirle a los hinchas. Agradeceremos no nos falten el respeto".

Los fanáticos del Cuervo aparecieron enseguida para agradecerles la clasificación a la Copa Libertadores que el campeón les dio tras ganarle al Granate. ¡Todo en paz!

