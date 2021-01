Salió campeón con Defensa y contó: "Gallardo me felicitó por el título"

Enzo Fernández fue uno de los jugadores titulares en Córdoba el pasado sábado que pertenece a River y deberá volver a Núñez a partir de enero del 2022. Sin dudas, un jugador que interesa y mucho en el Millonario.

En el Mario Alberto Kempes, el mediocampista de veinte años levantó su primer título al ganar la Conmebol Sudamericana de la mano de Defensa y Justicia con Hernán Crespo.

En diálogo con Diario Olé, Enzo Fernández contó el gesto que tuvo Marcelo Gallardo después de la goleada del sábado contra Lanús.

"Hasta Marcelo Gallardo me mandó un mensaje para felicitarme. No lo podía creer, se me puso la piel de gallina", aseguró.

Además, contó que su padre le puso Enzo por Francescoli: "Imaginate que después de la final contra Boca en Madrid yo ya estaba en Reserva y me fui con mi viejo a festejar al Obelisco. Fue increíble, no me olvido más de eso", cuando le preguntaron por su simpatización por el Millonario.

Sin dudas, un futuro jugador para River muy interesante.

