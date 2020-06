Déjalo, ya está muerto: el tenso cruce entre Michael Succar y Agustín Lozano en Al Ángulo

Agustín Lozano es uno de los personajes más cuestionados del fútbol peruano. Su labor a cargo de la Federación Peruana de Fútbol deja muchas preguntas sin constestar.

El tema de la reventa de entradas es el más importante. El Presidente de la FPF ha sido acusado por esto, pero su sentencia solo aludía a resposabilidad indirecta.

Muchos periodistas, en este sentido, han sido inquisitivos y críticos por cómo se habrían dado los hechos. Horacio Zimmermann y Oscar del Portal son dos ejemplos.

Otro que se suma a esta tendencia es Michael Succar. El comunicador de Movistar Deportes no solo lo señala por twitter sino también en televisión en Al Angulo.

Agustín Lozano acorralado por el tema de la reventa de entradas. 1/2 �� pic.twitter.com/kSstvY28mD — Pepe Ybazeta (@PepeYbazeta) June 3, 2020

En último programa, de hecho, lo entrevistaron. Ahí, el periodista le señaló los hechos que habrían desencadenado su acusación. Lozano negó todo.

Lo particular, de todas maneras, es el que el dirigente no dio otra versión. Simplemente, apeló a decir que no era cierto lo que decía Michael. Así, como por 5 minutos ¡Increíble!

Ya déjalo, ya está muerto... ���� pic.twitter.com/LNWpXT0uzs — Pepe Ybazeta (@PepeYbazeta) June 3, 2020

