Demichelis reveló que estuvo a un paso de volver a River pero que terminó firmando Lollo

Allá por septiembre del año 2000, un prometedor Martín Demichelis hizo su debut profesional con la camiseta de River Plate. En aquel entonces, alternó entre volante central y defensor central, pero terminó consolidándose en la última línea.

Su estadía en la escuadra Millonaria se prolongó hasta 2003, momento en el que fue transferido a un gigante como Bayern Munich. Y todo lo que siguió después es conocido: Málaga, Atlético de Madrid, Manchester City, Espanyol de Barcelona y la Selección Argentina.

Sin ir más lejos, con la Albiceleste, Demichelis fue parte de dos ediciones de la Copa del Mundo -Sudáfrica 2010 y Brasil 2014- y vio acción en 51 compromisos oficiales, en los cuales aportó dos tantos. También jugó Copa Confederaciones y Copa América.

Sin embargo, su retorno a River nunca se produjo. Y, en las últimas horas, en declaraciones brindadas a 'TyC Sports', el ahora exfutbolista de 40 años de edad brindó precisiones al respecto y reveló por qué nunca volvió al Millonario.

"Me sentí muy cerca cuando vendieron a Ramiro Funes Mori, representado también por mi agente. Pensé que ahí se daba. Hablé con Pellegrini y los dirigentes de Manchester City les dije que me iba si venían por mí", comenzó exteriorizando.

"Después sí vinieron por mí pero yo era titular en el City, entonces no me dejaron salir. Seis meses más tarde terminó el contrato, con 36 años. Me llamó Enzo y le dije que me había hecho una operación inguinal que tardaba 10 ó 15 días para empezar a correr. Al otro día fue la revisión médica de Lollo", completó.

Luciano Lollo terminó firmando con River. (Foto: Getty)

