El delantero de Venezuela, Salomón Rondón ha festejado el título liguero de Argentina con River Plate. No han sido meses sencillos para el ‘Gladiador’, y el entrenador del Millonario, Martín Demichelis ha hablado sobre la adaptación del atacante.

El rendimiento de Salomón Rondón ha sido, para muchos, decepcionante desde su llegada a River Plate. El artillero venezolano ha sido blanco de críticas luego de cerrar sus 21 presencias con solo 4 goles.

Uno de los principales defensores de Rondón ha sido el entrenador, Martín Demichelis. Ahora, en una entrevista con Clarín a varios días de la celebración del título, el DT ha vuelto a hablar sobre el jugador de La Vinotinto.

Demichelis defendió a Salomón Rondón

Demichelis habló de lo complicado que resulta adaptarse a un equipo nuevo. “A mí me ha tocado volver a mudarme después de 6 meses porque me sentía muy incómodo donde estaba. Ahora Salomón ha vuelto a mudarse. Recién hace una semana tiene los papeles para poder hacerse un DNI. Y eso va de cosas estúpidas a complejas. Él vivía en Nordelta y tenía que entrar como visitante todos los días y se comía esperas de 30 minutos. Lo mismo para salir. Tampoco podés conducir. Son muchas las cosas que se juntan. El hincha no lo sabe y no lo ve“.

“Salomón ha pagado el costo alto de la adaptación. Y no les pasa solo a los extranjeros, eh. Me ha pasado a mí también. Por ejemplo, una cosa menor: han tardado 3 semanas en instalarme la televisión por cable en mi casa, siendo yo argentino y entrenador de River. Salomón vivió 19 años en Europa” añadió.