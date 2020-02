El pasado sábado se llevó a cabo uno de los clásicos de la Liga BetPlay cuando Atlético Nacional recibió al Deportivo Cali, en el estadio Atanasio Girardot, que al final quedó en empate 2-2, en un agradable juego.

Mucho se ha hablado después de lo que sucedió en este encuentro ya que se empezó a hablar de cosas extradeportivas y uno de los señalados en el director técnico del equipo antioqueño, Juan Carlos Osorio.

Este lunes, el presidente del cuadro azucarero, Marco Caicedo, denunció públicamente que los jugadores del club le manifestaron que recibieron un evidente maltrato por parte de Osorio, durante los 90 minutos del partido.

"Tuve la queja de algunos de mis muchachos y lo hice saber directamente al presidente (de Nacional), pero como un criterio y opinión mía, no creo que tampoco revista para elevarlo a una instancia mayor, porque todos somos seres humanos y de pronto dentro de la calentura no sé qué pasó, pero sí recibí una queja de ellos y tengo que salir a hacerlos respetar a ellos y al Deportivo Cali”, dijo Caicedo.

#Caleñazo

Marco Caicedo Presidente @AsoDeporCali: "Algunos jugadores me dijeron que en lo que llevan en el fútbol nunca habían sentido tanto mal trato por parte de un DT rival como lo hizo Juan Carlos Osorio" #BandaDeportiva pic.twitter.com/HnfroAaRTc — La Banda Deportiva (@Bandadeportiva) February 17, 2020

También aseguró: "Prefiero no dar nombres, pero sí recibí quejas de tres o cuatro jugadores, prefiero no llevarlo a un escenario público, simplemente hay que pasar la página, no quiero llevarlo al escrutinio público ni sacarlo de un contexto que debe ser algo entre el Deportivo Cali y la dirigencia de Nacional, allí lo prefiero dejar".

