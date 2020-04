Dorlan Pabón habló de su relación con James Rodríguez

Dorlan Pabón es un jugador exquisito: tiene velocidad, arranque, buen sentido del juego, puede jugar tanto por banda como por el centro y su pegada es muy precisa. Claro está, de todas maneras, que está lejos de las habilidades de James Rodríguez.

Desde las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 que el elemento de Monterrey no es convocado a la Selección colombiana, y durante varios años se dio el rumor de que se debía a una pelea con el creativo del Real Madrid.

El hecho habría ocurrido tras la derrota del combinado cafetero ante Ecuador en Quito. Desde allí, el estratega José Pekerman (y sus sucesores Arturo Reyes y Carlos Queiroz) dejaron de tener en cuenta al nacido en Medellín.

Sin embargo, Pabón desmintió este suceso y pidió que no se hable más del tema para 'Antena 2' de Colombia: "Todo lo que dicen que pasó con James es falso. Con él hablo, cuando hace partidos me invita, nos reunimos, siempre lo he querido mucho. Mi situación fue decisión del cuerpo técnico”.

Si bien no acude hace ocho años a la mayor de Colombia, sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Casualmente, el ex-Bayern Munich no disputó el campeonato.

De momento, ambos se encuentran sin actividad futbolística por la suspensión de los torneos como medida de prevención por el brote del COVID-19.

